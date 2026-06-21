ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಲಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮ

<p><em>ಸ್ಮಿತಾ ಶಿರೂರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಉಣಕಲ್ನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೇರಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ವರ್ತನೆ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ನರಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಗೊಳ್ಳಲು ಹಸ್ತ ಪಾದಾಸನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಬಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲು ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಹಜ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ 72 ಸಾವಿರ ನರಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಡದಿರಲು ಬಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಧಚಕ್ರಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಉತ್ಕಟಾಸನ, ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತಾಸನ, ತಾಡಾಸನ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನವನಗರದ ಚಿಕೇನಕೊಪ್ಪ ಚನ್ನವೀರ ಶರಣರ ಅಂಧರ ಕಲ್ಯಾಣಾಶ್ರಮ, ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎಂನ ರುಡ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ‘ಸರಳ ಯೋಗಾಸನಗಳು’, ‘ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’ ಹಾಗೂ ‘ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು’ ಎಂಬ ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿ ಪುಸ್ತಕ ಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಕೈ–ಕಾಲುಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನೂ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-24-413248718</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>