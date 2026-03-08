ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗಾಯಗೊಂಡ, ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ವಾನ, ಬೆಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕಿ ಸುಷ್ಮಾ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸುಷ್ಮಾ ಹಿರೇಮಠ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂ.ಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ. ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದರೆ, ಸಹಿಸಲ್ಲ. ‘ಹ್ಯುಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ಸ್ವಯಂ–ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮನೆಯ ಸುತ್ತ–ಮುತ್ತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾಗವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಷ್ಮಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹುಮನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ (80955 31313) ಅಥವಾ ಸುಷ್ಮಾ ಹಿರೇಮಠ(97407 33145).</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಇರಲಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು</p><p><strong>ಸುಷ್ಮಾ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಕಿ</strong></p>