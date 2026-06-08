ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಪಕ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ ಡಿಡಿಪಿಐ ಉಮೇಶ ಬಮ್ಮಕ್ಕನವರ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ವಿಜ್ಞಾನ– ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಪಕ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ಉಮೇಶ ಬಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರ ಪಾಟೀಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ‘ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳಿಂದ ಸಂಪದ್ಭರಿತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ಬಿಇಒ ಎಚ್.ಎಂ. ಫಡ್ನೆಶಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ ಬಾರಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಎಂ.ಬಿ. ಕುಂಬಾರಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಹಾನರ, ಅನುಪಮಾ, ಕಾಂತರಾಜು, ಮುನಿರಾಜು, ಬಸವರಾಜ ಗಾಣಿಗೇರ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಗಜಕೋಶ ವಿ.ಎಸ್.ಹುದ್ದಾರ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಭೂಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮೋದ ವಾದಿರಾಜ, ರಾಜಶೇಖರ, ಎನ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಸತೀಶ ಮರಿಯಕ್ಕನವರ, ಬಸವರಾಜ ಲೋಬೋಗೋಳ, ಪ್ರವೀಣ ಸುಣಗಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಸುಷ್ಮಾ ಜನವಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಈಶ್ವರ ಉದಮೇಶಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಹೂಗಾರ ನಿರೂಪಣೆ, ಬಸವಾರಾಜ ಎಂ. ಸ್ವಾಗತ, ದಾದಾಪೀರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-24-170227767</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>