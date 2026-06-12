ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ₹37 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ, ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಡೆದು ಹಣ ನೀಡಿದೆ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ₹37.05 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನವನಗರ ಎಂಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಂಗಡಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು. ಚೇತನ ಕಾಂಬಾಳಾಎಂಬಾತ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, 2023ರಲ್ಲಿ ₹59.55 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್, ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ₹22.50 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ. ಉಳಿದ ₹37.05 ಲಕ್ಷ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಅರಿಹಂತನಗರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅರಿಹಂತನಗರದ ಅಶ್ವಿನಕುಮಾರ ಸುರೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ (32) ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಯಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಶ್ವಿನ್ಕುಮಾರ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಉಣಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (37) ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-24-420319238</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>