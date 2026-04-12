ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ‘ಇಲ್ಲಿ’ ಸಾಮಾನ್ಯ!

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಒಂದೆಡೆ ನಿರಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಗ್ಗು–ಗುಂಡಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾದರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವ ಸವಾರರನ್ನು ತಡೆದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು. ಪರಿಣಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ, ನೀಲಿಜಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವವನ ವೃತ್ತ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ತಗ್ಗು ತೋಡಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಏಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಬೃಹತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಏಳು ರಸ್ತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೊದವರಂತೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಪಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಗಾಳಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏಕಮುಖ ಮಾರ್ಗ (ಸದ್ಯ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾರ್ಗ)ವಾದ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಕಾಣುವುದೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಾಗ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುರುಳಿ ಹಿರೇಮಠ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಾಕು ಇರಿದು ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕಂಟಕರಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಣಕಲ್ನ ಹೊಸಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾದಾಚಾರಿಗೆ ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಚಾಕು ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನದದಂತಹ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಧರ ಕಂದಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-24-1837093718</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>