ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಪ್ರವಚನ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಮಾನವ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವೀರ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾಧುಗಳೊದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಮಹಾವೀರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ‘ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಗುರು ಸಾಮಿಪ್ಯ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ವೋದಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುನಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ಭವನ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಜೂನ್ 19ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-24-338647843</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>