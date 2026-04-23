ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳ ಪಂಗಡ: ವಧು– ವರರ ಸಮಾವೇಶ 26ರಂದು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಮೂಜಗಂ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಏ. 26ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ರ ವರೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಲ್ಲ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳ ವಧು ವರರ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಶ್ರೀ ಶಿವಗಂಗಾ ವೀರಶೈವ ಸರ್ವಧರ್ಮ ವಧು ವರರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 15ನೇ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಇದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಬಣಜಿಗ, ಸಾದರು, ಜಂಗಮ, ಆದಿ ಬಣಜಿಗ, ಶಿವಶಿಂಪಿ, ಕುಂಬಾರ, ಕಮ್ಮಾರ, ಹೂಗಾರ, ಬಡಿಗೇರ, ನೇಕಾರ, ಬಣಗಾರ, ಗಾಣಿಗೇರ, ಮಾಲಗಾರ, ನಾವಿ, ಹಡಪದ, ಕುಡುವಕ್ಕಲಿಗ, ಉಪ್ಪಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ, ರಡ್ಡಿ, ಕುರಿವಿನಶೆಟ್ಟಿ, ನೊಳಂಬ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'₹1 ಸಾವಿರ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ವಧು–ವರರು ಖುದ್ದು ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ನೋಂದಾಯಿತರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.98446 45127, 94493 59127ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಚ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-24-1664864022</p>