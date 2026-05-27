ಕಳವು: ಆಂಧ್ರದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ₹5.40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, 12 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸತ್ಯಮೇಲು ಮತ್ತು ಸರವಣ ಬಂಧಿತರು. ಇವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಡೇಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಎಂ., ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಶುರಾಮ ಹಿರಗನ್ನವರ, ಶಿವಾನಂದ ತಿರುಕಣ್ಣವರ, ಅನಿಲ ಹುಗ್ಗಿ, ಅರುಣ ಹೊಸಗೌಡರ, ಸಂತೋಷ ಆಡ್ನೂರ್, ಬಸವರಾಜ ಭಾವಿಹಾಳ, ರಾಕೇಶ ಬಟಕುರ್ಕಿ, ಸಂಜು ರೆಡ್ಡಿ ಕಣಬೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಮತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಗರಾಜ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಲ್ಲು-ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು, ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಕೂಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜು, ರಾಜು ಮತ್ತು ರಿಯಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಸಾಹೀಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೈಯ್ಯದ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಹೀಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸಾಹೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯ್ಯದ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜು ಪ್ರತಿದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊಠಡಿ ಮುರಿದು, ಬ್ಯಾಟರಿ, ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಸೇರಿ ₹85 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>₹40 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ₹30 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>