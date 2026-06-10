ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ–2 ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆ

<p><em>ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ</em></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ–2 ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಜನನದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಲಸಿಕೆಗಳು ಹದಿಹರೆಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 0–15 ತಿಂಗಳಿನ 29,271 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ವಿಟಮಿನ್ ಎ 2 ಲಸಿಕೆಯೂ 100 ಎಂಎಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ 15ರಿಂದ 30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ಮತ್ತು 16 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು, ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹನಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ‘ವಿಟಿಮಿನ್ ಎ-2’ ಲಸಿಕೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಲಸಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಡವರಿಗೆಂದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆ ನಂಬಿ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಬಡವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುವವರು, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೋಷಕರೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತರಿಸಿ ಪೂರೈಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪರಶುರಾಮ ಕಾಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-578061983</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>