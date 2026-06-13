ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರತಂತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ‘ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವರತಂತುಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಸಿಜಿ ಸುಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ತಜ್ಞ ಪುನೀತ್ ಪೂಜಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿ, ‘ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ, ನೀರನ್ನು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ನಿಂದಾಗಿ ನರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ವರ ತಂತುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ರೋಗಿಯ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಈಗಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ವರತಂತುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಆದವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಕೊಬ್ಬು ತೆಗೆದು ಸ್ವರ ತಂತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿರುವ ಧ್ವನಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ15 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂನಾಲ್ಕು ರೋಗಿಗಳು ಚೇತರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್ಸಿಜಿ ಸುಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಇಒ ಮಂಜುನಾಥ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-24-1261258074</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>