<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ವಾಳ್ವೇಕರ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೇ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಆಟಗಳು ನಡೆದವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜು ನರಗುಂದ, ಅನಂತ ಹುಲಸೋಗಿ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನರೇಶ್ ಬಾಪಟ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮನಗೂಳಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಖೋಡೆ, ಅನಿಲ್ ಸಗರ್, ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಬಿ, ವಾದಿರಾಜ್ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಸುರೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಜಗದೀಶ್ ವಾಲಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಖೋಡೆ, ಲತಾ ಜೋಶಿ, ಜೈಶ್ರೀ ಗುಡಿ, ಶಾಂತಲಾ ನರಗುಂದ, ಶ್ಯಾಮಲಾಬಾಯಿ ಜೋಶಿ, ಮಂಜುಳಾ ಜೋಶಿ, ಭಾರತಿ ನರಗುಂದ, ಸುರೇಖಾ ಗುಡಿ, ಸುರೇಖಾ ಹಂಪಿಹೊಳಿ, ಛಾಯಾ ಜೋಶಿ, ಆರತಿ, ಪರಿಮಳಾ, ಕ್ಷಮಾ, ವಾಣಿಶ್ರೀ ಜೋಶಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-24-341907610</p>