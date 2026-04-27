ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲೆಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ, ನಾಗರಿಕರ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ಧಾರವಾಡಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಅವಳಿ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು, ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗಳು, ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಿಂಗಳಿಗೊಬ್ಬರಂತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಯಿಸಿ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಗರದ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಬ್ಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕರೇ ಸಂಘಟಿಸಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನಾಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ನರಗುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರಾಡಳಿತ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ. ಪಾಟೀಲ, ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ. ಕಮಡೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಡಿ. ಐಹೊಳಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬೆಳವಟಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-24-909562943</p>