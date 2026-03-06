ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ; ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ಡ್ 64
ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಾರ್ಡ್ 64ರ ನಕ್ಷೆ
ವಾರ್ಡ್ 64ರ ನಕ್ಷೆ
ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಪೂಜಾ ಶೇಜವಾಡಕರ್ ಸದಸ್ಯೆ
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು
ಅಜಯ್ ಶೇಟ್‌ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿಬಿಟಿ ಕಿಲ್ಲಾ
Problem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT