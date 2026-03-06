ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ; ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 64ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಸಿಬಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಹ ಈ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಿಲ್ಲಾ (ಭಾಗಶಃ), ಬ್ರಾಡ್ವೇ, ಮರಾಠ ಗಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಗ್ರಹ. </p>.<p>ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ವಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವಾಸಿಗಳು. </p>.<p>‘ಸಿಬಿಟಿ ಕಿಲ್ಲಾ, ತಬೀಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಾಳ್ವೇಕರ ಗಲ್ಲಿ, ಕಿಲ್ಲಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಳಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ವಾರ್ಡ್ 64ರ ಸದಸ್ಯೆ ಪೂಜಾ ಶೇಜವಾಡಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ, 5 ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಶೀಘ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಾರ್ಡ್ನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಳ್ವೇಕರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಕೋಳಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಸುಸಜ್ಜಿತ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ದುರ್ನಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿಲ್ಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಜಯ್ ಶೇಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು: ಬಾಕಳೆ ಗಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿಯ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದತ್ತ ಮಂದಿರ, ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ, ಕೋಳಿಪೇಟೆಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ, ಕರೆಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿಠೋಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜಡಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠ. </p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳು: ದುರ್ಗದಬೈಲ್ (ಭಾಗಶಃ), ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಿಲ್ಲಾ, ಮರಾಠ ಗಲ್ಲಿ, ತಬೀಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ತೊರವಿ ಗಲ್ಲಿ.</p>.<div><blockquote>ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಪೂಜಾ ಶೇಜವಾಡಕರ್ ಸದಸ್ಯೆ</span></div>.<div><blockquote>ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> ಅಜಯ್ ಶೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿಬಿಟಿ ಕಿಲ್ಲಾ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>