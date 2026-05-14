ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಶಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಟೆಂಡರ್ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲವೆಡೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಿಡಗಳೂ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆಯಬೇಕು.</p>.<p>ಕಿಶೋರ್, ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಶಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಅರವಿಂದ ನಗರದ ದಾಳಿಂಬರ ಪೇಟೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಸವು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷವನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಮೇಶ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ನಗರ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>