ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗಡಸು ಪ್ರಮಾಣ, ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ಮತ್ತು ಉಮ್ಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಘನ ಪದಾರ್ಥದ (ಟಿಡಿಎಸ್) ಮಟ್ಟ 600 ಪಿಪಿಎಂಗೂ (ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ...</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.</p>.<p>‘ಟಿಡಿಎಸ್ ಮಟ್ಟ 500 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು, ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ನೀರು ಹರಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ, ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪಿಡಿಒಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರಿನ ಗಡಸುತನ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಘನ ಪದಾರ್ಥ ತೆಗೆಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಸಾಯನಿಕವಿದ್ದರೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೀರಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಿಡಿಒಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಇಒ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 12 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 18 ರೈತರು ಮಾತ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ‘ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಘಟಕಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ ಮಡಿವಾಳರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್. ಕೌಜಗೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸದಾನಂದ ಅಮರಾಪುರ, ಅಶೋಕ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಾನಂದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನಾಗರತ್ನಾ ಕ್ಯಾಸನೂರ, ಎಂ.ಬಿ. ಸಣ್ಣೇರ, ಸಂಗಮೇಶ ಬಂಗಾರಿಮಠ, ಆರ್.ಎಸ್. ಉಪ್ಪಾರ, ಅಜಿತಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-24-1682251048</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>