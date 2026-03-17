ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಐದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: 'ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 9 ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾರಾದೇವಿ ವಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಿರಂತರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.