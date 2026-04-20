ಮಹಿಳೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಯುವಕ, ಹಲ್ಲೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮಹಿಳೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೆಲೂನ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಾರೂಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಫಾರೂಕ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಗುರಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಣಕುತ್ತಿದ್ದ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎದುರು ಏಕಾಏಕಿ ಎದುರಾಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವರ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಹಸು ಕಳವು: ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಗಂಗಾಧರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ನ ಮಣಿಕಂಠ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸುಗಳು ಕಳವು ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>