ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಜೀವಿ ಕಲಾ ಬಳಗ'ವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಲಿಂಗರಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಬಿ. ಕಲಕೋಟಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಜಿ.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಭಾರತಿ ಹಿರೇಮಠ ರಂಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ನಟರಾಜ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಕಾಳೆ, ಸ್ವರ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನಂದಾ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅವರಿಗೆ ರಂಗ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೂಲ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಿ.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ವಿತರಿಸುವರು. ಪ್ರೊಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ. ಸಜ್ಜನರ, ಶ್ರೀಕಟ್ಟಿ ಮಂಗಳಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾರಾಣಿ ಉಮರಾಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನಪದ ತಜ್ಞ ರಾಮು ಮೂಲಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಸುನೀಲ ಪತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಂದ ರಂಗ ಸಂಗೀತ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಶೋಕ ಯಡ್ರಾವಿ ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಸಂಜೆ6ಕ್ಕೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾ ಭವನದಲ್ಲಿ 'ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಡಾ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ'ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>