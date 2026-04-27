ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ‘ಜೀವಾಮೃತ’ ಆಸರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಜೀವಾಮೃತ' ಎದೆಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರವು ಸಹಸ್ರಾರು ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಂದಿರು ನಿತ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವ ಎದೆಹಾಲು ಈ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ, 10ರಿಂದ 15 ದಿನ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸಲಾಗದು. ಪರಿಣಾಮ ತಾಯಿಗೂ ಎದೆಹಾಲು ಬತ್ತುವ ಅಥವಾ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಿಡ್ಟೌನ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಕೊಪೆಲ್, ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವತಿಯಿಂದ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ 'ಜೀವಾಮೃತ' ಎದೆಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕವು ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

'ನಿತ್ಯವೂ 20–40 ತಾಯಂದಿರು ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ 60ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎದೆಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕೆಡದಂತೆ ಶೀತಲಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 35–40 ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 20ರಿಂದ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಶಿಶುಗಳು ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನನ, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
-ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಎಂಸಿ–ಆರ್ಐ