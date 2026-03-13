ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕು ಬೇಕು: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅರ್ಚನಾ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ‘ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಕೆ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು: ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದ ಐಐಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಮಜೀರೆ ಪಾಕ್ ಅವರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಗೀತಾ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಲಸಚಿವೆ ರೂಪಾ ಯಾವಗಲ್, ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಯೋಜಕ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಉಪ್ಪಿನ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಜಿ.ಬಿ., ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಅಮೃತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್. ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>