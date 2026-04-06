ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಂದಿಗೋಳ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ ಮತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿ.ಎನ್.ತೋಟದ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೀರಣ್ಣ ಶಿಗಿಗಟ್ಟಿ, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ, ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಶಿರಘಂಟಿಮಠ, ರಾಚಯ್ಯ ಹೊಸಮಠ, ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನವೀನಕುಮಾರ ಮಡಿವಾಳರ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಗುರು ನಾಣ್ಯದ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಲಿಸಾಬ್ ಸಂಧಿಮನಿ, ರಮೇಶ ಧಾರವಾಡ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಲ್ಲವಡ್ಡರ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೆಂಚನಗೌಡ್ರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಹಸನಾದ್ ನಾಯ್ಕವಾಡಿ, ದಾವಲಸಾಬ್ ಗದಗ, ಜಗದೀಶ ಕರಿಶಿರಿ, ಶಾಂತೇಶ ನೀರಲಗಿ, ಮಕ್ತುಮಹುಸೇನ್ ನದಾಫ್, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ ತಾವರಗೇರಿ, ಪ್ರಶಾಂತಗೌಡ ಮೇಲಿನಮನಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರಮಠ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-24-1476048875</p>