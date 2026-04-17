‌ಇ–ಸ್ವತ್ತು, ಉತಾರ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು!

ಕಲಘಟಗಿ: ಕಂದಾಯ ಉಪ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇ–ಸ್ವತ್ತು, ಉತಾರ್ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 29 ಏಪ್ರಿಲ್, 2025ರಂದು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ನಿವೇಶನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮನೆಯ ಭೂಮಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೂಡಾ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಉತಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇ- ಸ್ವತ್ತು, ಉತಾರ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಳೆದು ಈಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಲಮಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಜನರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗೊಮ್ಮೆ 'ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದಿದ್ದು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಉತ್ತಾರ ಒದಗಿಸಿದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತೇವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕೇಳಿದರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅಲೆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉಪ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>