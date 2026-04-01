ಗಂಭ್ಯಾಪುರ: ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಕಲಘಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಭ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಏ. 2 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದ್ಯಾಮವ್ವದೇವಿಯ ಪುರಪ್ರವೇಶ, ದೇವಲಿಂಗಕೊಪ್ಪ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಂಬ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಪಾದ ಕಳಸ ದೇವಿಯರ ಚೌಕಿಮನೆಗೆ ಕೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>3 ರಂದು ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಹೋಮ ಹವನ, ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂತರ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಲಿದೆ. ಹೂಲಿ ಸಾಂಬಯ್ಯನವರಮಠದ ಉಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ, ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>4 ರಂದು ಗ್ರಾಮ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಸೀಮೆ ಕಟ್ಟುವುದು. ಸಂಜೆ ತಾವರಗೇರಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ನಿರ್ಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ. 5 ರಂದು ದ್ಯಾಮವ್ವ ದೇವಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊನ್ನಾಟ ಆಡುವದು. ಮರಳಿ ಚೌಕಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವದು. ಸಂಜೆ ಧಾರವಾಡ ಮುರುಘಾಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>6ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗಂಗೆ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೋ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನರಗುಂದದ ಗುರುಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ. ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ ಬಡಿಗೇರ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಬನ್ನಿಗಿಡದ ತಂಡದವರಿಂದ ಭೈರವ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರಿಂದ ಉಧೋ ಉಧೋ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಚರಿತ್ರೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನೆರವೇರಲಿದೆ.</p>.<p>7ರಂದು ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಜೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನ. 8 ರಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಮೇತ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಜೆ ಮಣಕವಾಡದ ಅಭಿನವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ 'ಕರ್ಮದ ಕೂಸಿಗೆ ಧರ್ಮದ ತೊಟ್ಟಿಲು' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಜೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>