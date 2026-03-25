ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಚು ವಿತರಣೆ

ಕಲಘಟಗಿ: ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200ರಂತೆ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಚಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ– ಗಾಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹೆಂಚುಗಳು ಒಡೆದು, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಟಿ ಜಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಹಾನಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಳೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾದ ಎಲ್ಲ 210 ಮನೆಗಳಿಗೂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಿಶಂಕರ ಮಠದ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬೆನ್ನೂರ, ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮುರಳ್ಳಿ, ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂಚಟಗೇರಿ, ಸುಧೀರ ಬೋಳಾರ, ಬಾಳು ಖಾನಾಪುರ, ಬೂದಪ್ಪ ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಗುರು ಕಂಪ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>