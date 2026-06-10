ಕಲಘಟಗಿ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತರ ಗೆಲುವು

<p>ಕಲಘಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜರುಗಿದ ಚುನಾವಣೆಗೆ 12 ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 10 ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗೋಕೂಲ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅವರಾಜ ಕರ್ಡಣ್ಣವರ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ, ಅರ್ಜುನ ಜಾಧವ, ರೂಪಾ ಲಂಗೂಟಿ, ರೇಣವ್ವ ಭೋವಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಉಳ್ಳಿಕಾಶಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಐ.ಸಿ.ಗೋಕೂಲ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭೋವಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಣ್ಣ ಎರಚಾಡಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರವಿ ಅಲ್ಲಾಪೂರ, ದಶರಥ ಇಂಗೂಲಿ,ಅಶೋಕ ಮಿಶ್ರೀಕೋಟಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸುರೇಶ ಭೋವಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಭೋಸ್ಲೆ, ಮಹದೇವ ದಾನಪ್ಪನವರ, ರಾಜಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ರಾಜು ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಗಾಣಿಗೇರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೋಕೂಲ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಚೌರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-24-545687057</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>