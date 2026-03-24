ಕಲಘಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದರು.</p>.<p>ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಖಂಡೇಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೆಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಮುರಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಿಶಂಕರ ಮಠದ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವಾಜಿ ವಾಗ್ಮೊಡೆ, ಶಂಕರಗೌಡ ಭರಮಗೌಡ್ರು, ನಿಂಬಣ್ಣ ಕುಬ್ಯಾಳ, ಪ್ರಮೋದ ಪಾಲ್ಕರ್, ರಾಜಶೇಖರ ಶೀಲವಂತರ, ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯ ತೇಗೂರಮಠ, ಜೆ.ಕೆ. ಕಡ್ಲೆಣವರ, ದೇವರಾಜ ಗಬ್ಬೂರ, ಶೀತಲ ಸಾಬಣ್ಣವರ, ಬಾಳು ಖಾನಾಪುರ, ಸುಧೀರ್ ಬೋಳಾರ, ರಾಕೇಶ ಅಳಗವಾಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರೀಫ್ ಬಂಗಾಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಂಗಾಧರ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-24-269648511</p>