ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಕಲಘಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕಲಘಟಗಿ- ಮುಂಡಗೋಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಾಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ಓಣಿಗಳು, ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಲಿ ಕಲ್ಲು ಸುರಿದವು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಸವಾರರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಂತಾಯಿತು. ಕಲಘಟಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕೆಲಹೊತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಲಿಕಲ್ಲು ರಾಶಿ ಕಂಡು ಜನರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಕೆಲವರು ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು, ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಯಿತು.</p>.<p> 'ಕಲಘಟಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಅಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಫಸಲು, ಹಿಂಗಾರು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಪರಶುರಾಮ ಎತ್ತಿನಗುಡ್ಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.