‘ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ

<p><strong>ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ:</strong> ತಾವು ದುಡಿದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ 'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆಗೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ' ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಡಾ.ರಮೇಶ ಕಲ್ಲನಗೌಡರ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ವೀಣಾ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮನೆ ಮನಸುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ಎಸ್.ಹರ್ಲಾಪೂರ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ತಂಡರ, ಎ.ಸಿ. ವಾಲಿ, ವಿ.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ, ಅನ್ವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ರವಿರಾಜ ವೆರ್ಣೇಕರ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನವಲಗುಂದ, ಸುಧಾ ಕೌಜಗೇರಿ, ಎನ್. ಎಂ. ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜಿಂಗಾಡೆ, ಎನ್ .ಎಸ್.ಮೇಲ್ಮರಿ, ವಿನೋದ ಪೂಜಾರ ಮನೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾನಸ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದತ್ತಿದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗಂಗಾ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಂದಿಗೋಳ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ನಂದೂರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ.ಎನ್. ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಿಂಗರಾಜ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎಸ್ .ಹರ್ಲಾಪೂರ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ವೀರೇಶ ಶಾನುಭೋಗರ, ಎಂ.ಎಸ್. ಪೂಜಾರ, ದೇವರಾಜ ನಾವಳ್ಳಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೈಷ್ಣವಿ, ವೈಭವ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಾಂತ ಹಂದಿಗೋಳ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿ.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ ವಂದಿಸಿದರು. ಸವಿತಾ ಡಬರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>