ವಿ.ವಿ ಪಿಂಚಣಿ | ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ

'ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>. <p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧೀ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 75ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ 15 ಮತ್ತು 16ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕೆರಿಯರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. </p>. <p>'ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಷಿಪ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ಎಪಿಇಡಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾದವರಿಗೆ (ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿಯ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರಿಟೇಲ್...) ಈ ವರ್ಷ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 9 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. </p>. <p>'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅನುಭವ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಚುಯೆಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್' (ಸೌಟ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಆಯ್ದ ಆರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 30 ಸಾವಿರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 'ಶಿವ್ನಿಂಗ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.