ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ: ಸನದಿ

'ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಒಳಿತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರೊ.ಐ.ಜಿ.ಸನದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರ 101ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು. ಅವರು ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೆದುರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರೈತರು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಹುಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು' ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಪ್ರಭು ಹೊಸಕೇರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚನ್ನವೀರೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಾಡಪ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಂಕರ ಕುಂಬಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಸತೀಶ ತುರಮರಿ, ಅಜಿತ ಪ್ರಸಾದ ಇದ್ದರು.

"ತಾವು ಬೆಳೆದರು, ಇತರರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು'

'ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು' ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಕೆ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೋತಾಗ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಗೆದ್ದು ಸಚಿವರಾದಾಗ ಗದಗ, ಹುಲಕೋಟಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರು' ಎಂದರು.