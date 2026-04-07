‘ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ’

<p>ಕುಂದಗೋಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟದೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಇಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಅರಿವಿನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿವೇಶನ, ಹೊಲದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಟದೂರ-ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ, ಸುಧಾರಣೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಟಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ 12 ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಭುವನೇಶ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೋತಿ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದ ದೂರನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆರ್.ಐ.ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ಲೂರ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ ಕೊಬ್ಬಯ್ಯನವರ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೊದಲಬಾಗಿ, ಇಒ ಪ್ರಶಾಂತ ತುರಕಾಣಿ, ಪಿಡಿಒ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಗಾವಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ದೊಡ್ಡಶಂಕರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ತಮ್ಮನಗೌಡ್ರ ಪಾಟೀಲ, ರಮೇಶ ಚಲವಾದಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಕಾಳಿ, ವೀರಣ್ಣ ಮಾಗನೂರ, ಅರ್ಜುನ ಹೊಂಡದ ಮತ್ತು ಆಶಾ-ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-24-1351003548</p>