ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ

<p>ಕುಂದಗೋಳ: ‘ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಐ.ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಂದ ಆಗಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿಥಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪೂರ ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಾಗಲ್, ತನ್ಮಯಿ ಹೆಬಸೂರ, ಕುಸುಮಾ ಪಾಟೀಲ್, ಪವಿತ್ರಾ ಮುದ್ದೆಪ್ಪನವರ, ಮನುಶ್ರೀ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜು ಮಾವರಕರ, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹನುಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಪಿಎಸ್ಐ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಂಗಳದ, ತಾಲ್ಲೂಕು ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಹೊಂಬೆಳಕು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ ಸುಂಕದ, ಕೆಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಮೇಶ್ ಹೆಬಸೂರ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಡಾಂಗೆ, ವೈ.ಡಿ.ಹೂಸುರ, ಬಸವರಾಜ ಗುಡ್ಡದಕೇರಿ, ರವಿ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ, ಸುನೀಲ್ ಕರೋಗಲ್, ಪ್ರವೀಣ ಗಿಡಸಕ್ಕನವರ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ನಾಗರಾಜ ಮಧುಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-24-1064667110</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>