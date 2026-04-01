‘ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವಾಗಲಿ’

ಕುಂದಗೋಳ: ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ದಿನವನ್ನು ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂದು ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜು ಮಾವರಕರ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು' ಎಂದೂ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರಸ್ವತಿ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಚಿಲ್ಲೂರು, ಬಸವರಾಜ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ಅನಸೂಯಾ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ಗಿರಿಜವ್ವ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಶಾರದಾ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಗಂಗವ್ವ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಕಸ್ತೂರವ್ವ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಮಮತಾ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ಸುಧಾ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಮಂಜವ್ವ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗಪ್ಪನವರ, ರೇಖಾ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>