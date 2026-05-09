‘ಮಠದ ಜಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಿ’

ಕುಂದಗೋಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 53 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎನ್.ಎ (ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ ಪರಿವರ್ತನೆ) ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಶಿ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಠವು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಶಾಖಾ ಮಠವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿತಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇದು ಪುತ್ರ ವರ್ಗದ ಮಠವಲ್ಲ. ಜಮೀನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಆಶಯದಂತೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮಠದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲಿ. ಹಾಗೆನಾದರೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>'ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಜಮೀನನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ 49 ದಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶಿತಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಸವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಅಕ್ಕಿ, ಎಸ್.ಐ.ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ, ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರದ ವಿಮಲ ರೇಣುಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬೆಂತೂರ, ಎ.ಬಿ.ಉಪ್ಪಿನ, ಡಿ.ಎಸ್. ಗಂಗಾಯಿ, ಶ್ರೀಕಂಠಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಬಸವರಾಜ ಕೊಪ್ಪದ, ಸತೀಶ ಕೊಬ್ಬಯ್ಯನವರ, ಸುರೇಶ ಸವಣೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-24-1465458309