‘ಪುತ್ರ ವರ್ಗ ವಂಶಪರಂಪರೆಯ ಮಠ’

ಕುಂದಗೋಳ: 'ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠವು ಕ್ರಿ.ಶ 1517ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಪುತ್ರವರ್ಗ ಮಠವಾಗಿದ್ದು, ಮಠದ ಸ್ಥಿರಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿತಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದುಶಿತಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏ. 22 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎನ್.ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮದು ಜಂಗಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವಂತ ಮಠವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹಕ್ಕುದಾರರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 ಎಕರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ ಶೈನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಶಿರೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ 2 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರ 2 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಹೊಲವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಊರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ 53 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಲವನ್ನು ಎನ್.ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪ, ಗೋ ಶಾಲೆ, ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮಠವು ಸಹ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ 53 ಎಕರೆ ಪ್ಲಾಟುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>