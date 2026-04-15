ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ಸಂಶಿ (ಗುಡಗೇರಿ): ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>13ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಕೀರ್ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಥೋತ್ಸವ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉತ್ತತ್ತಿ ಎಸೆದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಥವು ಸಂಚರಿಸಿ ಮಠದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹರ..ಹರ.. ಮಹಾದೇವ.. ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ , ಖಾಜಾ ಅಮೀನದೀನ ದರ್ಗಾ ಕೀ ದೊಸ್ತರ ವೋದಿನ್ ಎಂಬ ಜೈಘೋಷಗಳ ಮೂಳಗಿದವು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ಮೆರೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಠದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂದಗೋಳ ಕಲ್ಯಾಣಪೂರದ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-24-584709910