ಶಂಭೋಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಕುಂದಗೋಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಿಲ್ಲಾ ಓಣಿಯ ಶಂಭೋಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ರಥೋತ್ಸವವು ಸೋಮವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿತಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಠದ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರು ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಥದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಿವಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಥ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು 'ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ' ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಕುಮ, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಭಜನಾ ಮೇಳಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅರವಿಂದ ಕಟಗಿ, ರಾಜು ಕೊಪ್ಪದ, ರಾಮಣ್ಣ ಬಮ್ಮಸುಮುದ್ರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೀರೆಸುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುನ್ನೂರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೀರೆಸುರ, ಶಿವಾನಂದ ಕಟಗಿ, ರಮೇಶ ಕೊಪ್ಪದ, ಅಶೋಕ ಬಮ್ಮಸಮುದ್ರ, ಚಿದು ಕುನ್ನೂರ, ಪ್ರವೀಣ ಕೀರೆಸುರ, ಗೌಡಪ್ಪ ಅವ್ವಾರಿ, ಶಿವು ಕಟಗಿ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಕೊಪ್ಪದ, ವೀರೇಶ ರವದಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಗವಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>