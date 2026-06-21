ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗುರ್ಜಿ ಪೂಜೆ

<p>ಕುಂದಗೋಳ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗುರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಮಳೆಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು.</p>.<p>ಗುರ್ಜಿ ಗುರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಬಂದೆ, ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ ತೇಲಾಡಿ ಬಂದೆ, ಬಾ ಬಾ ಮಳೆಯೇ, ಸುರಿಯೆ ಮಳೆಯೇ.... ಎಂಬ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಗುರ್ಜಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ಗುರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರು. ಲಘು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗುರ್ಜಿ ಪೂಜೆಯು ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿ, ಹನಸಿ ಓಣಿ, ಮರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಓಣಿ, ಹಿರೇಮಠ ಓಣಿ, ಕರೋಗಲ್ ಓಣಿ ಹಾಗೂ ಬೀಡನಾಳ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧಡೆ ಜರುಗಿತು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲವ್ವ ಭಜಂತ್ರಿ, ಈರಮ್ಮ ಹಡಪದ ಸುನಂದಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಅನಸವ್ವ ಹರುಕುಣಿ, ನಿರ್ಮಲ ಹಡಪದ, ಕವಿತಾ ಸುರೆಬಾನ, ಪಾರವ್ವ ಹರ್ಕುಣಿ, ಮಾದೇವಿ ಹಡಪದ, ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ ಹಡಪದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-24-1332597444</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>