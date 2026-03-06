ಕುಂದಗೋಳ| ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಕುಂದಗೋಳ</strong>: ‘ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬು.ತರ್ಲಘಟ್ಟ- ಕುಬಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ, ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ-ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ₹ 100 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಲಿವಾಳ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ತಡೆಗೊಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಎನ್. ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀಕಂಠಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಚನ್ನಬಸಗೌಡ ಯಶವಂತಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಈರಣ್ಣ ಜವಾಯಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಬಿಹಾಳ್, ಎಂ.ಎಂ. ಕುಂದಗೋಳ, ಬಿ.ಟಿ. ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಎಂ.ಕೆ.ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಎಸ್.ಬಿ.ಹರಕುಣಿ, ನಾಗನಗೌಡ ಸಾತ್ಮಾರ್, ಚನ್ನಪ್ಪ ಹರಕುಣಿ, ಸಂತೋಷ್ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಚಿಕ್ಕನಗೌಡ್ರ, ಬಸವರಾಜ ಕುಬಿಹಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>