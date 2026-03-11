ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
LPG Shortage| ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಂದ್‌: ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:20 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:20 IST
ಐಒಎಜಿಪಿಎಲ್‌(ಅದಾನಿ ಗೇಲ್‌ ಕಂಪನಿ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರುವ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯತೊಂಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ
