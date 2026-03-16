ಹೋರಾಟ ಕೈಬಿಡಲು ಆಮಿಷ: ಆಡಿಯೊ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ: ವೀರೇಶ ಸೊಬರದಮಠ

ಧಾರವಾಡ: 'ಮಲಪ್ರಭಾ ಬಲದಂಡೆ ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ಪುನರ್ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಮಿಷವೊಡಿದ್ದರು, ಆ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ರೈತ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶ ಸೊಬರದಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಮಾಹಿತಿ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಿ.ಡಿಯನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಜ.29ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಸಿ.ಡಿ ಸಹಿತ ಫೆ.8ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.

'2015–16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹ 2186.39 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೂ ನೀರು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು 2023ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2025 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಜಿ.ಟಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಮುತ್ತು ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಾಲೆಕಾರ್, ಶಿವು ಬಡಿಗೇರ ಇದ್ದರು.