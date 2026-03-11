ಸತ್ಯ ಮರೆಮಾಚಿದ ಶಾಸಕ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಆರೋಪ

<p><strong>ನವಲಗುಂದ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹ 42ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಸಕರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರೆಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡಿಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನವಲಗುಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 16 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2022–23ರಲ್ಲಿ ₹9.37 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಬುರುಡೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಬಹಿರಂಗ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಎಇಇ ಮಾರುತಿ ಗೋಕಾಕ, ಪಿಡಿಒ ಎಸ್.ಎಂ. ಹೂಗಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನಮಿ, ಗುರುನಾಥ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕಿಟಗೇರಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ದಾನಪ್ಪಗೌಡರ, ಶಿವನಗೌಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಪಟ್ಟೇದ, ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡರ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಾಗೂರ, ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ದೊಡಮನಿ, ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ವೆಂಕನಗೌಡರ, ಜಗದೀಶ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಇದ್ದರು.</p>