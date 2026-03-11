ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಫಾಗಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ

<p><strong>ನವಲಗುಂದ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಿನೇ- ದಿನೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗಿ, ಜ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 23 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಪರೀತ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಿದೆ. ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಗೂಂಯ್ ಗುಡಗುತ್ತ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬರುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಜೊತೆ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು. ದುರ್ನಾತ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ದರು ವಯೋವೃದ್ದರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">–ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೆಸರಪ್ಪನವರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><blockquote>ಸೊಳ್ಳೆನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ </blockquote><span class="attribution">–ಎಸ್.ಪಿ. ಪೂಜಾರ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.</span></div>.<div><blockquote>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಎನ್.ಬಿ. ಕರ್ಲವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>