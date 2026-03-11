ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನವಲಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಫಾಗಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ

ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ-ರುಜಿನುಗಳ ಆತಂಕ
ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ ನದಾಫ್
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:16 IST
ಬಹುತೇಕ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ದರು ವಯೋವೃದ್ದರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟದಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
–ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೆಸರಪ್ಪನವರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಸೊಳ್ಳೆನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
–ಎಸ್.ಪಿ. ಪೂಜಾರ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
–ಎನ್.ಬಿ. ಕರ್ಲವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
