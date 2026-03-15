ಮಳೆ: ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಧಾರವಾಡ: ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ನಿಕಾಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾದವು.

ಮಳೆ ಅರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ 'ಸಂಸದ ಕುಮಾರ', 'ಸಂಸದ ಕುಮಾರಿ' ಹಾಗೂ 'ಸಂಸದ ಕೇಸರಿ' ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ದಿಢೀರನೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹರಿಯಾಣದ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ , ಮಿರ್ಜಾ ಇರಾನ್, ದೇವ ತಾಪ ಮತ್ತು ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆರಳಿದರು.

'ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ': 'ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

'ಸಂಸದ ಕ್ರೀಡಾಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ವಿ. ಸಂಕನೂರ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸಂತೋಷ ಚೌಹಾಣ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಮೃತ ದೇಸಾಯಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾ ನಾಯಕ ಈರೇಶ ಅಂಚಟಗೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭವನೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೀತಾ ಸಿ.ಡಿ.ಇದ್ದರು.

- ಧಾರವಾಡದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಶಾಸಕ

- 'ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ'

'2036ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.