ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
dharwad
ಹೂಡಿಕೆ: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಸದಾನಂದ ಪ್ಯಾಟಿ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:19 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ  ‘#ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟುಮಾರೊ–ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ  ‘#ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟುಮಾರೊ–ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
Dharawada

