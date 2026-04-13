ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ನವಲಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಲಾಲಗುಡಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>101 ಕಳಸಗಳ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಜಾತ ನಾಗಲಿಂಗ ಮಠದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಪವಾಡ ಪುರುಷ, ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಮಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಾದ ಲಿಂಗರಾಜ ವೃತ್ತ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಓಣಿ, ಗಾಂಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿನಾಯಕ ಪೇಠ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುರುಬರ ಓಣಿಯ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ಯಾಮಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಾಬನೂರ, ಶಿವಾನಂದ ಕೊಳಲಿನ, ಹನುಮಂತಂಪ್ಪ ಬಂಡಿವಾಡ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾಡಿಬಾವಿ, ಬಸಪ್ಪ ಕೊಳಲಿನ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಕನ್ನವರ, ಭೀಮಪ್ಪ ದಾಡಿಬಾವಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರವಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ ವೈದ್ಯ, ಮಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-424921593</p>