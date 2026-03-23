ಹುತಾತ್ಮ ರೈತ ವೀರಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ

ನವಲಗುಂದ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹುತಾತ್ಮ ರೈತ ಬಸಪ್ಪ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ವೀರಗಲ್ಲಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಜಯ ಘೋಷ ಹಾಕಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುತಗಟ್ಟಿ, ಗಂಗಪ್ಪ ಮನಮಿ, ಷಣ್ಮುಖ ಗುರಿಕಾರ, ಎ.ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ, ದೇವರಾಜ ದಾಡಿಭಾವಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಈರಣ್ಣ ಹಸಬಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆನೆಗುಂದಿ, ಈರಣ್ಣ ಚವಡಿ, ರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಭು ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲಾಲ, ಎಸ್.ಬಿ. ದಾನಪ್ಪಗೌಡ್ರ, ಬಸವರಾಜ ಕಾತರಕಿ, ಆನಂದ ಚವಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅರುಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಲ್ಲು ಸುಬೇದಾರಮಠ, ಪವನ ಪಾಟೀಲ, ಷಣ್ಮುಖ ಇಂಡಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಇಮ್ಮಡಿ, ಗುರುನಾಥ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಎನ್.ಪಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಂಜು ಬೊಂಗಾಳೇ, ಕಲಂದರ ಜಿಗಳೂರ, ಈರಯ್ಯ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಗಜಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-24-956382496</p>