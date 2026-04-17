‘ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಖರೀದಿಸಿ’

ನವಲಗುಂದ : ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ಕುಸುಬಿ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕುಸಿದಿದ್ದು ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲರ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹7,725 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರ ಹಿತಕಾಯಬೇಕು. ಸಧ್ಯ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ