‘ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಿ’

ನವಲಗುಂದ: ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನವಲಗುಂದ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಗಣೇಶ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು, 'ರಸಗೊಬ್ಬರ ದರದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯೂರಿಯಾ ಜತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಎಫ್.ಐ.ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕಿಸಾನ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಿರ್ಲಾಪುರ, ಹರೀಶ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗುರುರಾಜ ಧಾರವಾಡ, ಸುರೇಶ ಯಕ್ಕುಂಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಶಶಾಂಕ ಗುಜ್ಜಳ, ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಅಳಗುಂಡಗಿ, ವೀರೇಶ ಚಿಟ್ಟಿ, ಸದ್ದಾಂ ಬೆಟಗೇರಿ, ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೀಲವಂತರ ಇದ್ದರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>