ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ನವಲಗುಂದ: 'ಕೃಷಿಕರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡವು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್.ಕೋನರಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಕಟ್ಟಡವು ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಯನ್ನೂ ತೆರೆದಿಡಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸುಧೀರ್ ಸಾವಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಗರದ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ವಿ. ಬಳಿಗೇರ, ಅರವಿಂದ ಕಟಗಿ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವರ್ಧಮಾನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಸದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ದಾವಲಸಾಬ್ ಖುದ್ದಣ್ಣವರ, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>